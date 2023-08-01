Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti atandı. Metin Sitti kimdir, aslen nereli? Koç Üniversitesi rektörü kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzası ile 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Koç Üniversitesi oldu. Prof. Dr. Metin Sitti Koç Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

PROF. DR. METİN SİTTİ KİMDİR?

Metin Sitti 29 Temmuz 1970 yılında Kırşehir'de doğdu. Anne ve babası Kayseri doğumlu olduğu için bir süre orada yaşadılar. Sitti, ilkokulu Kayseri'de, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Babası ise Kayseri'nin bir köyünde köy enstitüsünden mezun olup İngilizce öğretmenliği yaptı ve dışardan hukuk okuyarak avukat oldu. Metin Sitti, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik çift anadal eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı ve bu sırada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde CAD/CAM Robotik Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Doktorasını ise Tokyo Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği bölümünde yaptı. Berkeley California Üniversitesi'nde araştırmacı ve eğitmen olarak 3 yıl çalıştıktan sonra Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesör oldu ve görevine hala burada devam ediyor. Haber devam ediyor Araba alırken artısına güven otoplus Evde de 1.000 Mbps eşit Download ve Upload Hızında İnternetin Olduğunu Biliyor Musunuz? TurkNet by Taboola Haberin devamı Şu an Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun Akıllı Sistemler Enstitüsü’nde direktör olarak çalışmaktadır. Araştırmaları, tıbbi mikro-robotlar, doğadan esinlenen minyatür robotlar ve yeni malzemeler, yumuşak minyatür robotlar, fiziksel akıllılık ve mikro/nano-robotik da dahil olmak üzere, mikro-robotik ve akıllı sistemler bünyesindeki çok çeşitli çalışma konularını kapsamaktadır. Albert Einstein’ın kurucusu olduğu Kaiser Wilhelm Topluluğu’nun devamı niteliğindeki, dünyanın en prestiji araştırma kurumlarından Max Planck Enstitüsü’nde ilk kez bir Türk bilim insanı, yani Metin Sitti 2017 direktörlük görevine getirilmişti. 2018 Aralık ayının başında Rahmi Koç Bilim Madalyası'na layık görülen Prof Dr Metin Sitti şimdi de geliştirdiği küçük robotları tedavilerde ulaşılması zor alanlarda kullanmayı hedefliyor.