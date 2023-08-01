Yeniden Refah Partisi TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği oylamasıyla ilgili kararını duyurdu

AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisine geçen eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refahlı milletvekillerin İsveç’in NATO üyeliğine TBMM’de ret oyu kullanacağını söyledi.

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61’inci Hükümetin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, geçtiğimiz ay, uzun yıllardır üyesi olduğu AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisine geçiş yaptı.

Yeniden Refah Partisinde, Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Kılıç, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakıyla seçim ittifakı oluşturduğu hatırlatmalarında bulunan Kılıç, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediklerini dile getirerek, “Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakının içinde. Ayrılma yönünde bir hamle, adım, inisiyatif kullanılmadı. Bu yönde bir irade beyanında bulunulmadı. Doğrularına katkı vermeye, yanlışlarına dur demeye devam ettiğimiz sürece ve bu tutumumuz da rahatsızlık getirmediği sürece Cumhur İttifakının içerisindeyiz” dedi.

“30 maddelik protokol listemizi dikkate aldıkları sürece ittifakın içerisindeyiz”

Kılıç, ittifakın seçimlerden önce yapılan Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki 30 maddelik protokol listesinin dikkate alındığı sürece devam edeceğine işaret ederek, “30 maddelik talepler ve protokol listemizi dikkate aldıkları sürece Cumhur İttifakı içerisinde yer almaya, birlikte Türkiye’nin meselelerine çözüm olmaya devam ederiz. Ne zamanki 30 maddelik birliktelik listemizi dikkate almazlar, ya da doğruları azaltır yanlışları çoğaltırlar, o zaman siyasi liderlimiz ve karar mercilerimiz elbette konuyu gözden geçirmeye muktedirdir” ifadelerini kullandı.

Kılıç, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerlendirilecek olması hakkında da konuştu. İsveç’in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK terör örgütü mensuplarını ülkesinde barındırdığına dikkati çeken Kılıç, Adalet Bakanlığının tüm iade taleplerine rağmen teröristlerin Türkiye’ye gönderilmediğini kaydetti. İsveç’teki İslamofobi’ye de dikkati çeken Kılıç, Kur’an-ı Kerim ve İslam’a yönelik saldırıların polis gözetiminde gerçekleşmesini de kınadı.

“Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili TBMM’de yapılacak oylamada İsveç’i reddedecek”

İslam’a yönelik saldırıların İsveç yönetimi tarafından göz yumulduğunu belirten Kılıç, TBMM’deki İsveç’in NATO üyeliği görüşmeleri hakkında, “İsveç’in bu haliyle NATO ülkesi olmasını arzu etmiyoruz. İsveç bu yanlışlarından geri adım atmadıkça, geri adımını kurumsallaştırmadıkça kanuni ve yasal düzenlemelerle, mevzuatını bu bağlamda ele almadıkça İsveç, NATO üyesi olamaz. Yeniden Refah Partisinin 5 milletvekili TBMM’de yapılacak oylamada Kur’an-ı Kerim saldırılarını meşrulaştıran, teröristleri Türkiye’ye iade etmeyen, Terör örgütlerine yardım toplanmasını himaye eden ve açıkça meşrulaştıran İsveç’i reddedecek” açıklamalarında bulundu.