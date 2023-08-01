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Ahmet Hamdi Topal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Ahmet Hamdi Topal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atandı. Peki Ahmet Hamdi Topal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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eni rektör atanan üniversitelerden biri de Kastamonu Üniversitesi oldu. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atandı.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kimdir?

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; 1974 yılında Giresun İli Eynesil İlçesinde doğdu. Ahmet Hamdi Topal; Uzun yıllar terzicilik yapan Emekli terzi Mustafa Topal'ın oğludur.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1996 yılında tamamlamasının ardından yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini de 2004 yılında Ankara Üniversitesi'nde yılında tamamladı. 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanını aldı. Meslek hayatında sırasıyla Ankara Üniversitesi, (1999-2004), Karadeniz Teknik Üniversitesi (2004-2012), Medipol Üniversitesi'nde (2012-2019) görev alan 24.05.2019 tarihinden itibaren Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak vazife yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın uluslararası güvenlik, terörizm, kuvvet kullanma, bireylerin cezai sorumluluğu ve uluslararası suçlar, göç ve mülteci sorunları başta olmak üzere uluslararası hukukun farklı

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