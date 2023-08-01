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Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı

Fenerbahçe Basketbol Koçu Dimitris Itoudis’in bir otopark anlaşmazlığı sırasında kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanarak küfür ettiğini iddia eden İş adamı Mehmet Akıl, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile Itoudis hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Koçu Dimitris Itoudis'in komşusuna hakaret ettiği iddia edildi. Kendisine hakaret ettiğini ileri süren komşu suç duyurusunda bulundu. Savcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan iş insanı Mehmet Akıl, ‘’Siteye olaydan 1 hafta önce taşınmıştım. Gece 1 sıralarında güvenlik görevlileri aradılar. Aracımı yanlış yere park ettiğimi ve site sakini bir şahsın sorun çıkarttığını belirttiler. Eşim, çocuğumuz hasta olduğu için aceleyle aracı park edip yukarı çıkmış. Arkadan da bağırma sesleri geliyordu. Otoparka indiğimde öfke kontrolünü kaybetmiş, şahısla karşılaştım. Ben onun Dimitris Itoıdis olduğunu da bilmiyordum. Kendisinden önce özür diledim, sakin olmasını rica ettim. Eşimin acelesi olduğu için hatalı park ettiğini ifade ettim. Israrla öfkeli tavırlar sergilemeye devam etti. Eşime, ülkeme küfür etmeye devam etti. Üzerime yürürdü, güvenlik ayırdı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunduk. Olay sonrası şoförü aracılığıyla bir telefon aldım. Avukatları, avukatlarımı aradı. Olayı büyütmememiz gerektiğini, şikayetimizi geri almamızı söylediler’’ dedi.

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