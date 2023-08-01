Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi

Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor

Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı

Sakarya'da takla atan araçtan çıktı 'ben öldüm mü?' diye sordu o anlar görüntülendi