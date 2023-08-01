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Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi

Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi

ABD’de “sahtecilik” suçundan tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, yargılandığı davada geçen hafta görülen duruşmada tahliye edildi.

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Türkiye’de “kara para aklamak” iddiasıyla aranırken yurt dışına kaçan Korkmaz, Avusturya’da yakalanıp ABD’ye iade edilmişti.

Gazeteci Recep Canpolat, ABD Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildiğini aktardı.

Canpolat, “Kara para aklama suçlaması düştü. 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak SBK, savcılığa yanlış beyan vermekten yargılanacak. An itibariyle Washington’ta olan Sezgin Baran Korkmaz, gittiği yerleri savcılığa bilgi vermek şartıyla, mahkemenin belirlediği 5 eyaletten birinde ikamet edecek” ifadelerini kullandı.

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