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Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor

Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 20 yaşındaki genç kız kanalda kayboldu. Polis ekipleri kanalda kızı arıyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi. Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin (20) olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay yerine Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip Çetin’i aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğu öğrenip kanala gelen anne Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

Sultan Çetin’in, “Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun” diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, “Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu” diye konuştu.

Öte yandan Ayşe Çetin’in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışması sürüyor. Arama yapılırken meraklı vatandaşlar da bu durumu film gibi izledi.

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