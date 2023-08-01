Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan'dan açıklama
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı. Toplantıların ardından memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplu sözleşme zam oranları belli olacak. İlk toplantının açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.Abone ol
Kamu görevlilerinin 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Toplu sözleşme, memur ve memur statüsünde çalışanlar ile memur emeklilerini içeren yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Görüşmelerde, 2024-2025 yıllarını kapsayan 2 yıllık dönem için ücret ve sosyal haklar artışları belirlenecek.
İlk toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikaları sosyal taraf değil, sosyal ortak olarak gördüklerini ve Türkiye’nin kalkınması için birlikte çalıştıkları kişiler olarak konumlandırdıklarını belirtti.
Işıkhan toplu sözleşme görüşmelerine yönelik olarak, “Sendikaları sosyal taraf değil sosyal ortak olarak görüyoruz. Ülkemizi büyütmek ve refahı artırmak için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız 7. dönem toplu sözleşme çalışmalarının, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” görüşünü paylaştı.
Kamunun toplu sözleşmelerde enflasyon yanında enflasyon farkını da içerecek şekilde artışlar uyguladığını, 6. Dönem toplu sözleşme döneminde ise enflasyon farkları yanında sözleşmede ilave artışlar yapıldığını hatırlatarak, ana hedefin çalışanların enflasyona ezdirilmemesi olduğunu belirtti.
Işıkhan “Geleceğin güçlü müreffeh Türkiye’sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Çağımızın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sistemimizde de hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizi içim için çok önemlidir” diye konuştu.
Görüşmeler ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak
İlk oturum açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeler yasal olarak ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak. Uzlaşma olmaması halinde hakem heyeti artış oranlarını belirleyecek.
Yalçın: Uzlaşma kadar toplu sözleşmenin etkisinin azaltılmaması da önemli
Yetkili konfederasyon olarak heyete başkanlık eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da uzlaşmayı önemsediklerini ancak toplu sözleşmenin etkisinin de gözetilmesi gerektiğini belirterek, “Toplu sözleşmenin uzlaşmayla tamamlanması kadar, toplu sözleşme hükümlerinin etkisinin azaltılmaması da önemlidir. Bu yüzden fiyat istikrarı yoksa istediğiniz kadar yüksek zam oranına imza atın, enflasyon süpürüp götürecektir. Masanın dışında gelişen beklenmedik durumların faturası kamu görevlilerine kesilmemelidir” dedi.
Memurların talepleri
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.
Kahveci: Taleplerimiz gerçekleşirse en düşük memur maaşı yıl sonu 41 bin liraya ulaşacak
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, taleplerini son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak belirlediklerini söyledi.
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak birinci altı ay için yüzde 40 artış istediklerini bildirerek, şöyle konuştu:
"Bu yüzde 40'la beraber yüzde 10'luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. İkinci altı ay için de yüzde 30'luk bir artış talep ediyoruz. Tabii ki bu yıla yönelik taleplerimizin toplamının kümülatifi yüzde 100,2'ye tekabül ediyor. 2025 yılı için ise birinci altı aya yüzde 20, ikinci altı aya yüzde 20, artı birinci altı aylık yüzde 20'lik zam yapıldıktan sonra yüzde 10 refah payı talep ediyoruz.
Taleplerimiz gerçekleşirse 2024 yılı itibarıyla ocak temmuz arasında en düşük devlet memuru maaşı 32 bin 148 lira olacak. Yıl sonu itibarıyla da yani temmuz-aralık dönemi itibarıyla 41 bin liraya ulaşacak."
Kahveci, yoksulluk sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını ifade ederek, "Bu ücret taleplerimiz karşılık bulduğu zaman ortalama memur maaşı 38 bin 578 lira, yıl sonu itibarıyla da 50 bin 152 liraya yükselecek." diye konuştu.
Yeni göreve başlayan bekar bir memurun maaşının da 22 bin liraya tamamlanmasını beklediklerini belirten Kahveci, enflasyon farkının her ay memur maaşlarına, emeklilerin maaşlarına yansıtılmasını, lojmanda oturmayan tüm kamu çalışanlarına 7 bin 851 lira aylık kira yardımı yapılmasını, nöbet, ek ders, fazla çalışma ücretlerinin artırılmasını talep etti.
Yeni bir personel rejimine ihtiyacın olduğunu ifade eden Kahveci, bu süreci inşa etme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
Kahveci, toplu sözleşmelerin bu haliyle yürütülemeyeceğini savunarak, "Toplu sözleşmede 3 milyon 750 bin çalışan, 2 milyon 450 bin emekli memurun adına tek kişi karar veremez. Biz masaya üyelerimizden aldığımız yetkiyle oturuyoruz. Benim üyelerimin bana vermiş olduğu yetki başka birine devredilemez. Onun için toplu düzeninden alın da grev, toplu sözleşmeyle bütünleşen bir grev hakkı, yönetime katılma hakkı, siyaset hakkını içeren bir sendika yasasını da kazandırmamız gerektiği düşüncesindeyiz." diye konuştu.
Toplantı öncesi Mehmet Şimşek'e özel ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.
Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.
Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da hazır bulundu.
Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.