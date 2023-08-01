Arkadaşları ile çay içerken dehşeti yaşadı, bir anda yerinden sıçradı: Bir şey ısırdı sandım
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği esnada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin hedefi olan 47 yaşındaki iki çocuk babası Hakan Mutlu yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sakarya’da eğlence adı altında havaya sıkılan mermi bir kişinin daha yaralanmasına sebep oldu. Olay, 30 Temmuz Pazar günü akşam saat 18.42 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Hakan Mutlu, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Hisar Sokak üzerinde bulunan bir işletmede arkadaşları ile birlikte çay içmek için buluştu.
Mutlu, arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği esnada dehşeti yaşadı. Nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği Hakan Mutlu yaralandı.
Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi bölgede bulunan özel bir hastanede yapıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ve tedavisi gerçekleştirilen Mutlu, burada 1 gece müşahede altında tutuldu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.