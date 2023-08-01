Arkadaşları ile çay içerken dehşeti yaşadı, bir anda yerinden sıçradı: Bir şey ısırdı sandım

Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi bölgede bulunan özel bir hastanede yapıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ve tedavisi gerçekleştirilen Mutlu, burada 1 gece müşahede altında tutuldu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.