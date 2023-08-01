Memur emekli zammı başladı yüzde 40 zam olacak mı?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Işıkhan şunları söyledi:

"Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik. Bu zor dönemde bütçe imkanları zorlanarak emekçi korundu. Tarafları memnun etmeyi amaçlıyoruz." Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

ÖNCE HİZMET KOLLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti. Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.