Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak atandı. Peki Süleyman Kızıltoprak kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kariyeri

Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak rektör olarak atandı. Bu yeni gelişmeden sonra Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın hayatı da merak edildi.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK KİMDİR?

1968 tarihinde Giresun'da doğan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine alan Kızıltoprak, 2001 yılında da Marmara Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. 2013 – 2018 yılları arasında TİKA'da Tunus Program Koordinasyon Ofisi (PKO) Koordinatör Yardımcılığı, Libya, Özbekistan ve Macaristan PKO Koordinatörü görevlerini üstlenmiştir. Mısır'da Osmanlı'nın Son Yüzyılı, Mısır'da İngiliz İşgali; Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı: 1882- 1887, II. Abdülhamid'in Dış Politikası ve Taşöz Operasyonu, Important Documents Of Ottoman Egyt; From Muhammad Ali to Husayn Kamil-15 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri: Mehmed Ali Paşa'dan Hüseyin Kamil'e Mısır Siyasi Tarihinin Önemli Belgeleri başlıklı kitapları basılmıştır. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.