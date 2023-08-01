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Eskişehir'de kaçak elektronik sigara satıcısına jandarma baskını

Eskişehir'de kaçak elektronik sigara satıcısına jandarma baskını

Eskişehir'de bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara satışı yapacağı ihbarı alınan kaçak satıcı jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. operasyonda 120 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir sahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağı ihbarını aldı.

İhbar üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara jandarma tarafından ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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