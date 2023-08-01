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CHP'deki 'değişim' yemeğinde neler konuşuldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

CHP'deki 'değişim' yemeğinde neler konuşuldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Kısa sürede siyasetin gündemine oturan yemeğe ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan “değişim” tartışmaları üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde akşam yemeğinde buluşması dikkat çekti.

Neler konuşuldu?

Yemeğin ardından 10Haber’den Masum Gök’e konuşan Murat Karayalçın, “Pazartesi günü Büyükçekmece Belediyesi’nin 24. Uluslararası şenliği vardı. Bu şenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyorlarmış. Biz bu şenliğe davetliydik. Bu şenlik öncesi de yemek yedik. Tabii ki bu yemekte CHP’deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk” dedi.

Parti yönetimine eleştiri

Murat Karayalçın parti yönetimini de eleştirerek, "Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var” diye konuştu.

"Bizim için solculuk, Atatürkçülük, aydınlanma temel değerlerimiz"

CHP’deki değişim tartışmalarına da değinen Murat Karayalçın, şöyle konuştu:

“Ben bu süreçte fikir açıklayan tartışmaya katılan herkesi destekliyorum. Bu tartışmalarda 4 şeye dikkat etmeliyiz. Partinin bütünlüğünü korumak, başta genel başkan olmak üzere herkesin saygınlığını korumak, açık olmak ve parti hukukuna uymak. Genel Başkan yenileşme diyor, Ekrem bey değişim diyor. Ben de dönüşüm diyorum. 

Yakın zamanda bir broşür yayımlayacağım. Bizim için solculuk, Atatürkçülük, aydınlanma temel değerlerimiz. Bunları temel alarak tartışmalıyız. Ben bu ilkeleri televizyonlarda söylediğim zaman tabandan bana çok destek mesajı geliyor. Tabanımız da bunu istiyor. Bu üç temelden koparak CHP’yi bu kriz ortamında istenilen noktaya getiremeyiz."

Aytan Öymen: Detaya inmedik

Yemeğe katılan diğer isim Altan Öymen de Murat Karayalçın’a benzer sözler söyleyerek, “Biz Büyükçekmece Belediyesi’ndeki etkinliğe davetliydik. Ondan önce Beylikdüzü’nde bir sanat atölyesini ziyaret ettik. O arada da yemek yedik. Tabii ki CHP’de durumu konuştuk ama çok detaya inmedik. Daha çok fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

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