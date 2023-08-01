Galata Köprüsü'nde kaza: Lüks araç tramvay yoluna girdi! Seferler aktarmalı olarak yapılıyor

Galata Köprüsü üzerinde lüks cip tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Galata Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cip tramvay yoluna girdi. Raylarda asılı kalarak duran otomobil tramvay seferlerinde aksamaya neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Öte yandan Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.