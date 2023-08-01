BIST 7.239
DOLAR 26,96
EURO 29,59
ALTIN 1.688,92
HABER /  GÜNCEL

Galata Köprüsü'nde kaza: Lüks araç tramvay yoluna girdi! Seferler aktarmalı olarak yapılıyor

Galata Köprüsü üzerinde lüks cip tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Abone ol

Galata Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden  çıkan lüks cip tramvay yoluna girdi. Raylarda asılı kalarak duran otomobil tramvay seferlerinde aksamaya neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Öte yandan Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada,  "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Arkadaşları ile çay içerken dehşeti yaşadı, bir anda yerinden sıçradı: Bir şey ısırdı sandım
Foto Galeri Arkadaşları ile çay içerken dehşeti yaşadı, bir anda yerinden sıçradı: Bir şey ısırdı sandım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti’de istifa depremi: 3’te 2’si görevi bıraktı, yönetim düştü!
İYİ Parti’de istifa depremi: 3’te 2’si görevi bıraktı, yönetim düştü!
Asker oğlunu gördü, otobüs kazasında hayatını kaybetti
Asker oğlunu gördü, otobüs kazasında hayatını kaybetti
Antalya turizmi 2023 yılında rekorlara doymuyor! Rakamlar açıklandı, lider ülke belli oldu!
Antalya turizmi 2023 yılında rekorlara doymuyor! Rakamlar açıklandı, lider ülke belli oldu!
Süleyman Kızıltoprak kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kariyeri
Süleyman Kızıltoprak kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kariyeri
Memur emekli zammı başladı yüzde 40 zam olacak mı?
Memur emekli zammı başladı yüzde 40 zam olacak mı?
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan markette zeytinyağı fiyatını görünce...
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan markette zeytinyağı fiyatını görünce...
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan'dan açıklama
Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi
Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi
Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor
Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor
Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı
Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı
Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar
Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar
Metin Sitti kimdir, aslen nereli? Koç Üniversitesi rektörü kimdir?
Metin Sitti kimdir, aslen nereli? Koç Üniversitesi rektörü kimdir?