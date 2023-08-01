İYİ Parti’de istifa depremi: 3’te 2’si görevi bıraktı, yönetim düştü!

İYİ Parti Muratlı Teşkilatında istifa depremi yaşandı. Yönetim Kurulu üyelerinin 3’te 2’si istifa edince yönetim düştü.

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Mayıs ayında yapılan seçimler Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sona erdi. Seçim sonuçlarının ardından muhalefet partilerinden istifalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İYİ Parti’de yeni bir istifa depremi yaşandı.

Yönetim kurulu üyesi 20 kişi istifa etti

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre; İYİ Parti Muratlı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 30 kişiden 20’si yönetimden istifa dilekçesi verdi.

Yönetim düşürüldü

Gelişmenin ardından harekete geçen İYİ Parti Genel Merkezi, söz konusu teşkilatta yönetimi düşürdü.

İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa edenlerin partiye üyeliklerinin sürdüğü de belirtildi.

Diğer taraftan, yönetimi düşen İYİ Parti İlçe Başkanı Eşref Bozkurt'un yerine önümüzdeki günlerde yeni başkan görevlendirmesi yapılması bekleniyor.