Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar atandı. Prof. Dr. Rana Kibar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzası ile 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Manisa Celal Bayar Üniversitesi oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rana Kibar atandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Kibar 1 Ağustos 2023 itibariyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu. Önemli akademik çalışmalarda bulunan Kibar, çok sayıda makale yazdı ve uluslararası yayınlar gerçekleştirdi.