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Kayseri'de korkutan yangın! Binanın çatısını alev alev yandı

Kayseri'de korkutan yangın! Binanın çatısını alev alev yandı

Kayseri'de bilinmeyen bir sebepten çok katlı binanın çatısında yangın çıktı.

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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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