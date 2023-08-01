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Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini açıkladı! İşte genç yıldızın kazanacağı ücret...

Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini açıkladı! İşte genç yıldızın kazanacağı ücret...

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın’ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP’a bildirdi. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde kulübü Schalke'ye 3 taksit halinde 1.4 milyon euro ödenecek. Öte yandan genç oyuncu bu sezon 8.1 milyon lira kazanacak. İşte flaş transferde detaylar...

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Schalke forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Kiralama ücreti 350 bin euro

Trabzonspor'un Schalke'ye kiralama ücreti olarak 350 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 taksit halinde 1.4 milyon euro olduğu kaydedildi. Genç oyuncu bu sezon 8.1 milyon lira kazanacak.

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