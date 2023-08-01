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UEFA'dan Atilla Karaoğlan ve Abdulkadir Bitigen'e görev

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
UEFA'dan Atilla Karaoğlan ve Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Danimarka’nın AGF ile Belçika’nın Club Brugge takımları arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan yönetecek. Abdulkadir Bitigen ise MKS Pogon Szczecin-Linfield müsabakasını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka’nın AGF ile Belçika’nın Club Brugge takımları arasında 03 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Danimarka’nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, Polonya’nın MKS Pogon Szczecin ile Kuzey İrlanda’nın Linfield takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Polonya’nın Szczecin şehrinin Floriana Krygiera Stadyumu'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Cüneyt Çakır ve Sabri Çelik o maçlarda gözlemci olacak

EFA’dan Türk hakem gözlemcilerinden Cüneyt Çakır ve Sabri Çelik’e görev verildi. Çakır, Çekya’nın Bohemians Praha 1905 ile Norveç’in Bodo/Glimt takımlarının, Çelik ise Litvanya’nın Panevezys ile İsrail’in H. Beer-Sheva kulüpleri arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Söz konusu iki karşılaşma da 3 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak. Bohemians Praha 1905 ile Bodo/Glimt karşılaşması Litvanya’nın Marijampole şehrindeki Marijampoleje Stadyumu'nda saat 19.00'da başlarken, müsabaka Çekya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jan Petrik tarafından yönetilecek. Panevezys ile H. Beer-Sheva mücadelesi ise Çekya’nın Prag şehrindeki Letna Stadyumu'nda saat 19.05'de başlarken, karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Marcel Birsan düdük çalacak.

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