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Rusya'dan olay Ukrayna açıklaması! Terör saldırısı vurgusu: "Zelenskiy Beyaz Saray'a şantaj yapıyor"

Rusya'dan olay Ukrayna açıklaması! Terör saldırısı vurgusu: "Zelenskiy Beyaz Saray'a şantaj yapıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’ya düzenlenen dron saldırılarıyla ilgili, “Ukrayna, terör saldırılarıyla ABD’yi tehlikeye atıyor” dedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a şantaj yaptığı iddia eden Maria Zaharova, ABD seçimlerinde bu durumun etkili olabileceğini söyledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’ya dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğunu iddia etmişti. Saldırıların hedefi olan Moskova’daki bir binaya 2 gün içerisinde ikinci kez dron saldırısı gerçekleşmiş, söz konusu binanın 21. katı hasar görmüştü. Rusya’dan dron saldırılarının ardından yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada bu saldırıların Ukrayna ordusu tarafından yapıldığını ifadev ederek ABD’nin Ukrayna’ya destek verdiğini dile getirdi.

İHA saldırılarının ABD’yi riske attığını söyleyen Zaharova, “Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor. Biden, 'terörün devlet sponsoru' konsepti ile kendi tuzağına düşüyor. Zelenskiy'nin buna neden ihtiyacı var? Birincisi çünkü kendisi böyle. O özüne kadar çürümüş ve karanlık tarafa hizmet ediyor. İkincisi, Ukrayna'ya daha fazla yardım etmesi için Beyaz Saray'a şantaj yapıyor” dedi.

ABD’de 2024 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerini hatırlatan Zaharova, “Terörizm konusu Amerikan liberalizmiyle daha fazla ilişkilendirilecek” ifadelerini kullandı. Zaharova, ABD seçimlerinde bu durumun etkili olabileceğini söyledi.

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