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Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi

Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi

Aksaray’da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan 67 yaşındaki şahıs, bir esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Şahsın üzerinden 10 bin TL sahte para çıktı.

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Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı. Sahte 200 ve 100 TL’lik banknotlar veren şahıs hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı.

4. tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Esnafla tartışan Y.C.’yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı.

Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu tesit etti.

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri 200 ve 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu.

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