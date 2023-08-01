Ordu'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Ordu'da hakimiyetini kaybeden araç şarampole devrildi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçeye bağlı Karakiraz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baş’ın kullandığı 52 HT 162 otomobil, ilçe girişine yakın bir noktada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönerek duran araçta bulunan Salih Aydın, Fatma Aydın ile Kıymet Baş isimli kişiler olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Mehmet Baş ile araçta bulunan bir diğer kişi Cevdet Baş çeşitli hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.