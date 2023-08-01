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Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! 4 şehidimizin sorumlusu terörist böyle etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit edildiği saldırının sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya operasyona dair şu ifadeleri kullandı:

Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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