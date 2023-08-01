Gazipaşa Ziraat Odası Başkanından avokado hırsızlarına uyarı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine her yıl avokado hasat döneminde fiyatların fazla olması sebebiyle avokado hırsızlığı yaşanıyor. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik: "Avakado hırsızlık cezaları caydırıcı olmalı” diyerek hırsızlara uyarıda bulundu.

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Avokado bahçelerine göz diken hırsızlar, üreticilerin para kazanmak için bir yıl bekledikleri meyveleri toplayıp çiftçinin emeğini çalıyor. Gazipaşa’daki avokado hırsızlığının çok sık yaşandığını belirten Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, ”Hal ve pazar esnaflarından ricamız satmak için avokado getirenlere öncelikle ÇKS belgesi olup olmadığını sorsunlar. Elbirliğiyle hırsızlık olaylarının üstesinden gelelim. Bu noktada yetkililere de çok büyük görev düşüyor. Hırsızlık olaylarının cezalarının caydırıcı olmasını, arttırılmasını istiyoruz” dedi.

Avokado üreticilerini erken hasat ve hırsızlık konusunda uyaran Çelik yaklaşık 3 bin dekar alanda avokado yetiştirilen Gazipaşa'da kuraklığa rağmen zor şartlarda ve daha az miktarda yetiştirilen avokadoların hasadına başlandığını belirterek, avokado olgunlaşmadan katiyen hasat yapılmaması gerektiği konusunda üreticiyi uyardı.