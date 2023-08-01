Yunan gazeteciden Atina'ya bomba gibi düşen itiraf

Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklama geldi. 'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme de ikili ilişkilerdeki pozitif ilerlemenin en göze çarpan örneklerinden biri oldu.

Ankara ile Atina arasındaki ilişki son dönemde iyi gitse de, Yunan basınında zaman zaman provokatif açıklamalar yer buluyor. Öte yandan Yunan gazeteleri ,Türkiye'nin bazı kırmızı çizgilerinin olduğunun da altını çiziyor.

Yunan gazeteciden itiraf gibi açıklamalar

Sabah.com.tr'nin haberine göre; Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen en büyük meselelerden biri ise kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemi. Yunanistan, kara sularını hukuksuz bir biçimde ihlal ediyor.

Her ne kadar Yunanistan tarafı bu konuyla ilgili Türkiye'yi suçlasa da Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

"İyi ilişkilerimiz olmayacak"

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi. Papachristos, "500 kilometrelik Türk kıyıları da aynı denizle yıkanıyor. Türk sahillerinin Ege'nin yıkadığı Yunan kıyılarından hiçbir farkı yok" dedi.

Papachristos Yunanistan'a bir uyarıda da bulunarak "Ege'yi yalnızca bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.