BIST 7.169
DOLAR 26,96
EURO 29,59
ALTIN 1.685,00
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı.

Abone ol

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı.

Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Konak'taki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan gazeteciden Atina'ya bomba gibi düşen itiraf
Yunan gazeteciden Atina'ya bomba gibi düşen itiraf
Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem
Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem
NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı
NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı
İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar korkutuyor
İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar korkutuyor
Erzincan'da polis ekipleri 13 adet son model kaçak telefon ele geçirdi
Erzincan'da polis ekipleri 13 adet son model kaçak telefon ele geçirdi
Sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak! Meteoroloji uzmanı son verileri aktardı
Sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak! Meteoroloji uzmanı son verileri aktardı
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanından avokado hırsızlarına uyarı!
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanından avokado hırsızlarına uyarı!
Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi
Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi
Bursa'da büyük fabrika yangını
Bursa'da büyük fabrika yangını
Ordu'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Ordu'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! 4 şehidimizin sorumlusu terörist böyle etkisiz hale getirildi!
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! 4 şehidimizin sorumlusu terörist böyle etkisiz hale getirildi!
DGS sonuçları açıklanıyor 2023 ÖSYM nereden sonuca bakılır?
DGS sonuçları açıklanıyor 2023 ÖSYM nereden sonuca bakılır?