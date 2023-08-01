BIST 7.169
DOLAR 26,94
EURO 29,54
ALTIN 1.682,57
HABER /  EKONOMİ

Bakan Şimşek: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek

Bakan Şimşek: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.

Esnafın kredi ödemeleri 6 ay ertelenecek

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek,

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz.
ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
Yunan gazeteciden Atina'ya bomba gibi düşen itiraf
Yunan gazeteciden Atina'ya bomba gibi düşen itiraf
Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem
Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem
NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı
NASA bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından sinyal aldı
İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar korkutuyor
İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar korkutuyor
Erzincan'da polis ekipleri 13 adet son model kaçak telefon ele geçirdi
Erzincan'da polis ekipleri 13 adet son model kaçak telefon ele geçirdi
Sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak! Meteoroloji uzmanı son verileri aktardı
Sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak! Meteoroloji uzmanı son verileri aktardı
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanından avokado hırsızlarına uyarı!
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanından avokado hırsızlarına uyarı!
Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi
Aksaray'da pazara alışverişe çıktı 4. tezgahta yakayı ele verdi
Bursa'da büyük fabrika yangını
Bursa'da büyük fabrika yangını
Ordu'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Ordu'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! 4 şehidimizin sorumlusu terörist böyle etkisiz hale getirildi!
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! 4 şehidimizin sorumlusu terörist böyle etkisiz hale getirildi!