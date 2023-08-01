Zimbru - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Zimbru deplasmanına konuk olacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

Zimbru 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

Muhtemel 11'ler

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Burghiu, Misaras, Macritchii, Dedechko, Guera, Damascan, Alaribe, Caruntu.

Fenerbahçe: Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Luan Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi