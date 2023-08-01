Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Boyun eğenler utansın

Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasının yankıları sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika merkezli bir dizi ve film platformunun “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına tepki göstererek kınadı.

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Amerika merkezli bir dizi/film platformu, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Ömer Çelik: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

Dizinin yayından kaldırılmasını utanç verici olarak ifade eden Çelik, “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinin Disney Plus platformunda yayınlanmayacağı açıklandı. Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini de iptal etti.

Platformun skandal kararı Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı belirtildi.