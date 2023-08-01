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Kayseri'de yangın: 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de yangın: 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bina tadilatı sırasında çıkan yangında 1 işçi öldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gözde Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın dış cephe yalıtımı tadilat çalışması sırasında çatı bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında çatıda mahsur kalan ve yalıtım işinde çalıştığı belirtilen D.S.Ü. hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan 3 kişi de dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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