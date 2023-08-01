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Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!

Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!

AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde saat 18:06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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 Türkiye bu akşam peş peşe deprem şokları yaşıyor. Konya Selçuklu'daki 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Şimdi de Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21:37'de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) duyurduğu sarsıntı, yerin 9.56 kilometre derinliğinde oluştu.

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