Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!

AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde saat 18:06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Abone ol
Türkiye bu akşam peş peşe deprem şokları yaşıyor. Konya Selçuklu'daki 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Şimdi de Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21:37'de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) duyurduğu sarsıntı, yerin 9.56 kilometre derinliğinde oluştu.