BIST 7.169
DOLAR 26,97
EURO 29,66
ALTIN 1.690,09
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alındı.

Abone ol

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki fabrikada etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

"Can kaybımız yok"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize Sanayi Bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek bir çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü
Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü
Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama 45 sayfalık iddianame hazırlandı
Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama 45 sayfalık iddianame hazırlandı
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak
Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak
Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı
Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı
İsmail Kartal: Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir
İsmail Kartal: Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir
ABD: Wagner'in NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dair işaret yok
ABD: Wagner'in NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dair işaret yok
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar
Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar
Senegalli yıldız, senelik 40 milyon euro kazanacak
Senegalli yıldız, senelik 40 milyon euro kazanacak
Bakan Mehmet Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Bakan Mehmet Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!
Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!