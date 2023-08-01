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Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı

Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonularak darbe yapıldığı Nijer'de Başbakan Ouhoumoudou Mahamadou, uluslararası camiadan yardım istedi.

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Batı Afrika'da demokrasinin savunulması gerektiğini vurgulayan Mahamadou, basına yaptığı açıklamada ülkesindeki darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı yaptı. Nijer'deki darbe yönetiminin tanınması durumunda Batı Afrika'da demokrasinin tamamen tehlikeye gireceğini vurgulayan Mahamadou, "Bu durum ECOWAS ülkeleri için bir hayatta kalma, uluslararası toplum için de güvenilirlik meselesidir. Nijer demokratik bir devlet olarak kalmalı." dedi.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, ülkesindeki darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı yaptı. Mahamadou, basına yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da demokrasinin savunulması gerektiğini vurgulayarak, darbecilere karşı uluslararası camiadan yardım istedi.

Uluslararası bir toplantı için İtalya'ya gittiğini, darbecilerin sınırları kapatması nedeniyle ülkesine dönemediğini belirten Mahamadou, Fransa'da bulunduğunu aktardı. Mahamadou, darbeyle ilgili, "Bu bir felaket çünkü Nijer hassas bir ülke. 4 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor ve ülkede 300 bin mülteci bulunuyor." dedi.

"Darbe yönetimi tanınırsa Batı Afrika'da demokrasi tehlikeye girer"

Mali, Burkina Faso ve Gine'de 2020'den beri yaşanan darbeleri hatırlatan Mahamadou, Nijer'deki darbe yönetiminin tanınması durumunda Batı Afrika'da demokrasinin tamamen tehlikeye gireceğini vurguladı.

Mahamadou, "Bu durum ECOWAS ülkeleri için bir hayatta kalma, uluslararası toplum için de güvenilirlik meselesidir. Nijer demokratik bir devlet olarak kalmalı." dedi. Başbakan Mahamadou, "Nijer, bölgede demokrasiyi desteklemek ve güneydeki ülkelerde terörün yayılışını engellemek için temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

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