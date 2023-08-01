BIST 7.169
DOLAR 27,00
EURO 29,58
ALTIN 1.685,20
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı

Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı

Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı duyuruldu.

Abone ol

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.

Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar
Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar
Senegalli yıldız, senelik 40 milyon euro kazanacak
Senegalli yıldız, senelik 40 milyon euro kazanacak
Bakan Mehmet Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Bakan Mehmet Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!
Erzurum'un Narman ilçesinde de deprem oldu!
Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Boyun eğenler utansın
Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Boyun eğenler utansın
Bingöl’de 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl’de 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kayseri'de yangın: 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de yangın: 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi
Süper Lig'de ilk derbinin tarihi belli oldu!
Süper Lig'de ilk derbinin tarihi belli oldu!
Fenerbahçe Zimbru ekibini 4-0 yenerek bir üst tura çıktı
Fenerbahçe Zimbru ekibini 4-0 yenerek bir üst tura çıktı
İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Bakan Şimşek: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Bakan Şimşek: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek