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Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak

Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile eşleşecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, konuk ettiği Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 2-1 mağlup etti.

Toplam skorda 3-2 öne geçen Olimpija Ljubljana, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Galatasaray'ın rakibi oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Ağustos'ta oynanacak.

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