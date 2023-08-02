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Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi

İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile hoş bir manzara oluşturdu.

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Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

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