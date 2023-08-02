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Bu manzaraya hayran kalacaksınız! İşte İstanbul'da muazzam Süper Ay görüntüleri

Bu manzaraya hayran kalacaksınız! İşte İstanbul'da muazzam Süper Ay görüntüleri

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu Süper Ay dolunayı geçtiğimiz gece İstanbul'un eşsiz manzarasıyla birleşerek ortaya herkesi hayran bırakacak görsel şölen çıkarttı.

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İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

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