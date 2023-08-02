Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Siyasal iletişimci Ferhat Murat İmamoğlu ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı

2024 yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyasal iletişimci Ferhat Murat, İmamoğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiyi canlı yayında paylaştı. Buna göre İmamoğlu, son gelişmeler sonrasında rotasını İBB Başkan adaylığına kırdı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında CHP'de nasıl bir yol haritası izleneceği merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'mücadeleye devam' mesajı verdi.

Değişim çağrılarını yineleyen İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu'nun son gelişmeler sonrasında rotasını İBB Başkan adaylığına kırdığı belirtildi.

Tv100'deki canlı yayında siyasal iletişimci Ferhat Murat şunları ifade etti:

"Bunu ilk kez açıklıyorum"

"İmamoğlu'na yakın kaynaklardan edindiğim bir bilgi. Bunu ilk kez açıklıyorum. İstanbul'da CHP'nin delege seçimleri bitti. 960 mahallenin sadece 70 tanesini İmamoğlu'na yakın isimler kazandı. İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı değişim videosunu çekerek değişim tartışmasının fitilini ateşlemişti.

"Bir anlaşma olmuş gibi"

Ekrem İmamoğlu son gelişmeler ışığında rotasını İBB Başkan adaylığına kırdı. İBB Başkan adayı olmak için bir strateji geliştirecek. 10 Ağustos’ta bir manifesto açıklayacak bu manifestoda çok yumuşak tepe yönetimini sert eleştiren bir manifesto olmayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerin sonuna kadar CHP genel başkanı olarak kalması konusunda İmamoğlu cephesinde bir pürüz yok, bir anlaşma olmuş gibi. İmamoğlu, İstanbul'u kazanmak için halkla ilişkiler faaliyetlerini arttıracak."