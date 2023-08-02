BIST 7.169
DOLAR 26,97
EURO 29,66
ALTIN 1.690,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Valilik önünde yaptığı tuhaf hareketlerle polis ekiplerini harekete geçirdi

Valilik önünde yaptığı tuhaf hareketlerle polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman'da gece saatlerinde valiliğin önüne gelen bir kişi tuhaf davranışlarıyla polis ekiplerini harekete geçirdi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, gece saat 04.00 sularında otomobili ile Adıyaman Valiliği önüne gelen bir şahıs, aracından inerek şüpheli hareketlerde bulundu. Durumu fark eden valilikte görevli polisler herhangi bir duruma karşı tedbir alarak konuyu telsizden anons geçti.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın yanına dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri şahsın kimlik kontrolünü yaparak araçta inceleme yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine şahıs valilik önünden uzaklaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adam feci halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adam feci halde bulundu
Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Siyasal iletişimci Ferhat Murat İmamoğlu ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı
Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Siyasal iletişimci Ferhat Murat İmamoğlu ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı
Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi
Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi
Yüksek zammı alan işçiler belediye başkanını omuzlarda taşıdı
Yüksek zammı alan işçiler belediye başkanını omuzlarda taşıdı
Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi
Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi
Emniyet'de dev operasyon! 52 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet'de dev operasyon! 52 ilin emniyet müdürü değişti
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü
Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü
Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama 45 sayfalık iddianame hazırlandı
Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama 45 sayfalık iddianame hazırlandı
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak
Galatasaray'ın tur atlaması halinde rakibi Olimpija Ljubljana olacak
Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı
Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı