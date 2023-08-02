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Yunanistan geri itmişti! Ölüme terkedilen 80 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Yunanistan geri itmişti! Ölüme terkedilen 80 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'de Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen uyrukları farklı 80 kişi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı bölgede lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen iki ayrı lastik bot içindeki Afganistan uyruklu toplam 80 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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