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Hatay'da korkunç kaza! Otoyol gişesine çarpan tır cayır cayır yandı

Hatay'da korkunç kaza! Otoyol gişesine çarpan tır cayır cayır yandı

Hatay'da hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü gişelere çarptı. Kaza sonrası tırın patlaması ile yangın yaşandı. Yangın esnasında iki kişi yaralandı.

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Kaza, sabaha karşı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Payas-İskenderun Otoyolu üzerinde Denizciler gişesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebze meyve yüklü tır kontrolden çıkarak gişelere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle patlamalar meydana gelen tır bir anda alevler içinde kaldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hele geldi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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