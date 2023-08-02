BIST 7.169
DOLAR 26,97
EURO 29,66
ALTIN 1.690,09
HABER /  EKONOMİ

Plastik poşet ücretlerine zam! 25 kuruş ödeniyordu işte yeni fiyat

Plastik poşet ücretlerine zam! 25 kuruş ödeniyordu işte yeni fiyat

1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu. Poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi.

Abone ol

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı...
Foto Galeri Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
Otomobilde fahiş fiyatlara neşter vuracak yeni uygulama! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ilanlar tarihe karışacak...
Otomobilde fahiş fiyatlara neşter vuracak yeni uygulama! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ilanlar tarihe karışacak...
Antalya'da acı kaza! Otomobilin çarptığı kadın feci halde can verdi
Antalya'da acı kaza! Otomobilin çarptığı kadın feci halde can verdi
Mahmut Çorumlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı hayatı
Mahmut Çorumlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı hayatı
Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi
Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi
Yunanistan geri itmişti! Ölüme terkedilen 80 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı
Yunanistan geri itmişti! Ölüme terkedilen 80 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı
Bu manzaraya hayran kalacaksınız! İşte İstanbul'da muazzam Süper Ay görüntüleri
Bu manzaraya hayran kalacaksınız! İşte İstanbul'da muazzam Süper Ay görüntüleri
Polis tayinleri isim listesi 2023 EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı!
Polis tayinleri isim listesi 2023 EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı!
Valilik önünde yaptığı tuhaf hareketlerle polis ekiplerini harekete geçirdi
Valilik önünde yaptığı tuhaf hareketlerle polis ekiplerini harekete geçirdi
Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adam feci halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adam feci halde bulundu
Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Siyasal iletişimci Ferhat Murat İmamoğlu ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı
Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Siyasal iletişimci Ferhat Murat İmamoğlu ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı
Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi
Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi