Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı...

Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugünden itibaren yurt genelinde kavurucu etkisini gösterecek. Eyyam-ı bahur olarak bilinen bu sıcak hava dalgası, bazen "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" veya "Afrika sıcakları" gibi terimlerle de ifade ediliyor.