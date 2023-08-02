Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı...
Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurdu bugünden itibaren etkisi altına alması bekleniyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi. Eyyam-ı Bahur, İstanbul'da hangi gün 'Pik' yapacak? Uzman açıkladı.
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugünden itibaren yurt genelinde kavurucu etkisini gösterecek. Eyyam-ı bahur olarak bilinen bu sıcak hava dalgası, bazen "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" veya "Afrika sıcakları" gibi terimlerle de ifade ediliyor.
Özellikle iç bölgelerde, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde sıcaklıklar yaşanması beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor.
Hafta başına kadar sıcak
Sıcak hava dalgasının etkisi, hafta başına kadar ülke genelinde hissedilmeye devam edecek. 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) bu hafta yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli bir şekilde seyredecek.
Ankara 39 dereceyi görecek
Ankara'da hava sıcaklığının 34-35 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak hafta sonuna doğru bu sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.