Resul Holoğlu kimdir, aslen nereli? Emniyet Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu yeni görevi, nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı. Peki kimdir Resul Holoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı. Peki kimdir Resul Holoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Başkanımız, 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Başkanımız, 27/02/2014 tarihinden itibaren Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olup Bakanlık Makamının 26/10/2016 tarihli onayı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştır.