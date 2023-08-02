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Ahmet Şengül kimdir, aslen nereli? Ahmet Şengül EGM emrine atandı

Ahmet Şengül kimdir, aslen nereli? Ahmet Şengül EGM emrine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı. Peki kimdir Ahmet Şengün aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.  Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı. Peki kimdir Ahmen Şengün aslen nereli, kaç yaşında? 

Ahmet Şengün kimdir?

1966 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Şengün 1985 yılında Polis Kolejini, 1989 yılında Polis Akademisini bitirmiş, sonrasında İşletme ve Hukuk alanlarında yüksek lisans yaptı.

Sırasıyla; Polis Akademisi Başkanlığı, T.B.M.M Koruma Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra EGM Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevli iken, 15.03.2016 tarihli müşterek kararname ile Artvin İl Emniyet Müdürü olarak atanarak,  16.03.2016 tarihinde görevine başladı. Şengün, evli olup iki çocuk babasıdır. 

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