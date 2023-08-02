Salih Tuna'dan Ahmet Davutoğlu yazısı olay oldu: Aciz kaldığımı itiraf ediyorum

2015 seçimlerinde yüzde 49.5 oy aldığını son seçimde 10 milletvekiliyle ölçülemeyecek 'fedakarlık' yaptığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, tartışılıyor. Partisinin yüzde 0'larda görünen oy oranlarını gündeme getiren Sabah yazarı Salih Tuna, "Hazretin "fedakârlığını" anlamaktan aciz kaldığımı itiraf ediyorum." dedi.

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Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" itirafları gündem oldu.

Ruşen Çakır'a konuşan Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptığını söylemesi tartışmalara yol açtı.

Eleştirilerin merkezindeki Davutoğlu'nu "Kılıçdaroğlu'nu nasıl borçlandırdılar" başlıklı yazısında değerlendiren Sabah yazarı Salih Tuna, eleştirilerini birbiri ardına sıraladı.

"Partisi neden yüzde sıfır bilmem kaç oyu geçmiyor?"

"Toplumsal fedakârlığını nasıl ödeyeceğiz peki?" diye soran yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 49.5 oy aldığını iddia edecek kadar veya "Bir selam versem Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyecek kadar toplumsal karşılığı olduğunu ihsas ettiğine göre gerçekten de fedakârlığı 10 milletvekiliyle ölçülemez. Meclis'teki milletvekillerinin yarısı verilse hakkı ödenmez.

Diyeceksiniz ki, madem bu denli toplumsal karşılığı var, partisi neden yüzde sıfır bilmem kaç oyu geçmiyor?

Bilmiyorum. Hazretin "fedakârlığını" anlamaktan aciz kaldığımı itiraf ediyorum."

Babacan da tokatladı

Benzen durumun Babacan için de geçerli olduğunu belirten Tuna, "Kılıçdaroğlu'ndan "tokatladığı" 13 milletvekilin "helal" olduğunu söylemekle bunun yolunu yapmaya çalıştığı besbelli." diye yazdı.

"Kandil iyi ki "fedakârlığını" dillendirmedi"

Seçim öncesi terör örgütü PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na açık destek açıklamalarına değinen Tuna, yazısına şöyle devam etti:

O değil de, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan Kandil iyi ki "fedakârlığını" dillendirmedi.

Davutoğlu gibi "İyi Parti ve Ümit Özdağ ile ittifak kuran bir cumhurbaşkanı adayını desteklemekle maruz kaldığımız yabancılaşma az bir bedel değildir" deselerdi rezillik el verirdi..."

Salih Tuna'nın yazısının tamamı