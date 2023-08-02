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CHP'li Veli Ağbaba'dan itiraf gibi açıklama: Doğru bulan bir tane CHP'li yok

CHP'li Veli Ağbaba'dan itiraf gibi açıklama: Doğru bulan bir tane CHP'li yok

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba katıldığı canlı yayında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerine karşılık konuştu. “Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz” diyerek kritik itiraflarda bulunan Ağbaba, “38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP’li yok” ifadelerini kullandı.

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14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Alınan seçim hezimetinin ardından 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'ye 38 vekil kaptırmasının yankıları da devam ediyor.

Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçime CHP listelerinden girmelerinin hata olduğunu söylemişti.

CHP'li Ağbaba'dan itiraf gibi açıklama

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba katıldığı canlı yayında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerine karşılık konuştu.

"38 vekil verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok"

"Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz" diyerek kritik itiraflarda bulunan Ağbaba, "O kadar milletvekilinin verilmesi tabanımızda ciddi rahatsızlık yarattı. Eleştiri alıyoruz ama yapacak bir şey yok. 38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İttifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulunmuştu.

CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyleyen Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.

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