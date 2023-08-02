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Kütahya'da esrar operasyonu! 137 gram esrar ele geçirildi

Kütahya'da esrar operasyonu! 137 gram esrar ele geçirildi

Kütahya'da narkotik polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 137 gram esrar ele geçirildi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kütahya-Eskişehir PTS noktasında durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan S.A. isimli şüpheli şahıstan,137.52 gram skunk esrar maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 193 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan yasal işlemin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.

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