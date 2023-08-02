Toyota Yeni Land Cruiser Prado'yu 2024'te Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor

Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelinin örtüsünü kaldırdı. Land Cruiser Prado, 70 yılı aşkın bir süredir güç ve dayanıklılığın simgesi haline gelen modelin tüm özelliklerini sunuyor.

Yeni model, efsanevi Land Cruiser DNA'sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor. Yeni modelini 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor.

72 yıl önce 1 Ağustos 1951'de "Toyota BJ" olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk araç olarak gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamıştı. Toyota, ilk günden bu yana Land Cruiser'ı, yolcuların en zorlu şartları aşarak güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırabilecek şekilde tasarladı. Dünyanın farklı yerlerinden Land Cruiser kullanıcılarının her geçen gün yaşadığı üst düzey deneyimler de bunu kanıtlamaya devam ediyor.

170'in üzerinde ülke ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota'nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

"Köklerine dönüş" tasarım dili ve maceracı görüntüsü ile dikkatleri çekiyor

Yeni Land Cruiser Prado, en zor koşullarla baş edebileceğini açıkça vurgulayan zamansız tasarımını, modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Yeni Land Cruiser, "köklerine dönüş" tasarım diliyle öne çıkarken aynı zamanda maceracı görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Keskinleştirilmiş ön arka köşe hatları ve daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı sağlıyor. Bununla birlikte gövde parçaları, bir hasar durumunda kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlandı.

Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, güçlü yatay çizgileriyle dikkati çekiyor. Land Cruiser Prado, 4 bin 920 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.870 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2 bin 850 mm.

Yeni Land Cruiser Prado, kabinde fonksiyonelliği öne çıkararak beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

Yatak olarak tasarlanmış dijital kokpiti ve fonksiyonel tasarım öğeleriyle donatılan araçta, zorlu arazilerde sürüş yaparken dahi tüm kontrollerin kolayca yönetilmesi sağlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve görüş açısında yapılan geliştirmeler sayesinde sürücü her zaman yola hakim olabiliyor.

Güçlü motor seçeneklerine sahip

Yeni Land Cruiser Prado'nun motor seçenekleri de, Toyota'nın güçlü ve off-road sürüş şartlarındaki dayanıklılığını yansıtıyor. Yeni model bir dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle tanıtıldı.

Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı. 204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3 bin 500 kilogram olarak açıklandı.

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilerek dinamik ve güçlü bir sürüş sağlıyor. Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.

- Dayanıklıktan ve performanstan ödün verilmedi

Yeni Land Cruiser Prado'nun klasik ve son derece dayanıklı ayrı şasi iskelet gövde yapısı korunurken, daha büyük Land Cruiser 300'den alınan GA-F platformuyla eşsiz off-road kabiliyeti elde ediliyor.

Yeni model, dar alanlarda kolay manevra yeteneği ve fonksiyonelliği sayesinde günlük kullanımlarda da keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın yeni çerçevesinde yüzde 50 artan rijitliğin yanı sıra gövde ve çerçevenin kombine olarak rijitliğinin yüzde 30 oranında arttırılması, sürüş konforunu ve yol tutuşunu daha ileriye taşıyor.

​​​​​​​Land Cruiser Prado First Edition

Verilen bilgiye göre, Yeni Land Cruiser Prado, Avrupa'da özel bir "First Edition" model ile sunulacak. Avrupa için limitli 3 bin adet üretilecek Land Cruiser Prado First Edition, özel tasarımıyla birlikte modelin eşsiz geçmişine sahip detaylar sunacak. Versiyonda bulunan özel detaylar arasında klasik yuvarlak farlar ve farklı gövde renkleri olacak.