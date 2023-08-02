Kocaeli'de film gibi kaza! Kaza yapan kardeşinin yanına giderken kaza yaptı

Kocaeli'de kaza yapan kardeşinin yanına giden bir ağabeye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosikletli sürücü ve ağabey hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirildiği sırada ambulansın önünde bir araç daha kaza yaparak takla attı.

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Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 B 9063 plakalı Kia marka kamyonet ile 41 TT 754 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Herhangi bir yaralananın olmadığı ve araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada sürücüler aralarında anlaştı. 41 TT 754 plakalı otomobil sürücüsünün bölgeye çağırdığı ağabeyi H.M.Y.’e yolun karşısına geçmek istediği esnada, M.C. kontrolündeki 41 ANP 278 plakalı motosiklet çarptı. H.M.Y. ve M.C. yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya gelen ambulansın önünde otomobil takla attı

Ambulanslar kaza yerinden yaklaşık 100 metre uzaklaştığı sırada başka bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki ambulansın önünde giden D.S. hakimiyetindeki 34 L 8583 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton dubaya çarpıp takla attı.

Sürücü D.S. ise ters vaziyette durabilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekipleri durarak sürücüye müdahale etti. Ayakta tedavi edilen sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık ekipleri ardından hastaneye doğru yoluna devam ederken, polis ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü D.S.'nin ehliyeti olmadığı tespit edildi. D.S. yapılan işlemlerin ardından karakola götürüldü. Polis ekipleri kazalara ilişkin inceleme başlattı.