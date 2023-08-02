Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi!

ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 20 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu S.A.N. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık S.A.N'nin şu itiraflarına yer verildi:

"Ben 2015 yılında Suriye'de DEAŞ terör örgütüne katıldım. Örgütün ders ve sohbetlerinde yer aldım. DEAŞ içindeki örgütsel faaliyetlerimde kod adı kullanıyordum. Örgüt, bana işgalindeki bölgede askeri eğitim verdi. Ayrıca kamplarda nöbet tuttum ve silah kullanma eğitimi aldım. Daha sonra örgütten gördüğüm baskı sebebiyle kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım."

Sanığın örgütsel faaliyetlerine yer verilen iddianamede, S.A.N'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu S.A.N'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.